Biathlon-Staffel der Frauen fährt auf Platz 3 - Kein Sieger bei Hoffenheim gegen Heidenheim

Zum Sport: Beim Biathlon Weltcup im tschechischen Nove Mesto hat die deutsche Frauen-Staffel den Sprung aufs Podest geschafft. Das Team wurde im letzten Staffelrennen der Saison dritter hinter Frankreich und Norwegen. Die Staffel der Männer hatte zuvor nach vielen Schießfehlern den vierten Platz erreicht. In der Ersten Fußball-Bundesliga hat Heidenheim im Kampf um den Klassenverbleib einen Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim verpasst. Die Mannschaften trennten sich 1 zu 1. Zuvor verlor Eintracht Frankfurt zuhause mit 1 zu 2 gegen Union Berlin. In der Zweiten Fußball-Bundesliga siegte der FC Nürnberg in Münster mit 1 zu 0. Der Tabellenletzte Jahn Regensburg spielte zuhause gegen Paderborn 0 zu 0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 19:00 Uhr