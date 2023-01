Biathlon-Staffel auf Platz drei, Eisenbichler dritter in Sapporo

Nachrichtenarchiv - 22.01.2023 15:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Die deutschen Biathletinnen haben sich beim Staffel-Weltcup in Antholz den dritten Platz gesichert, hinter Frankreich und Schweden. Beim Weltcup der Skispringer in Sapporo in Japan sprang Markus Eisenbichler aus Siegsdorf ebenfalls aufs Podest. Er landete überraschend auf Platz drei, hinter Lokalmatador Ryouyo Kobayashi und dem Norweger Halvor Egner Granerud. Beim Slalom in Kitzbühel hat Linus Straßer knapp einen Platz auf dem Podium verpasst. Der Münchner wurde Vierter. Gewonnen hat der Schweizer Daniel Yule. Auf Platz zwei fuhr der Brite David Ryding.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2023 15:30 Uhr