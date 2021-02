Biathlon-Mixed-Staffel verpasst zum WM-Auftakt Medaillenränge klar

Scholz wird wegen Gaspipeline Nord Stream II in den Bundestag zitiert

Berlin: Finanzminister Olaf Scholz muss sich aus den Corona-Beratungen im Kanzleramt ausklinken, um im Bundestag Fragen zu Russland und der Gaspipeline Nord Stream II zu beantworten. Grüne, Linke, FDP und AfD haben in der Aktuellen Stunde im Bundestag den Auftritt von Scholz verlangt. Wie gestern bekannt wurde, hatte dieser der US-Regierung letztes Jahr in einem Brief angeboten, eine Milliarde Euro in Flüssiggas-Infrastruktur in Deutschland zu investieren, wenn die USA ihre Sanktionen gegen die Ostsee-Gaspipeline fallen lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2021 17:00 Uhr