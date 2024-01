Biathlon: Deutsche Männer-Staffel landet in Ruhpolding auf Platz zwei

Zum Biathlon: Beim Heim-Weltcup in Ruhpolding hat die deutsche Männer-Staffel einen Podestplatz erkämpft. Das Team um Schlussläufer und Lokalmatador Philipp Nawrath musste sich über 4 x 7,5 Kilometer nur Norwegen geschlagen geben. Platz drei ging an Italien. Lange Zeit war die deutsche Staffel in Führung gelegen bis Benedikt Doll als dritter Läufer Probleme am Schießstand hatte und zurückfiel. Schlussläufer Philipp Nawrath brachte sein Team dann aber wieder auf Platz zwei vor.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 11.01.2024 16:00 Uhr