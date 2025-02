Biathlon: Bronze für Franziska Preuss und Justus Strelow

Franziska Preuss und Justus Strelow haben bei der WM in Lenzerheide die Bronze-Medaille gewonnen. Gold ging an Frankreich, Silber an Norwegen. Für Franziska Preuss ist es bereits die vierte Medaille bei dieser Weltmeisterschaft,

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2025 17:15 Uhr