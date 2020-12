Biathlon: Arnd Peiffer holt Sieg beim beim Massenstart in Hochfilzen

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, 0 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen und im höheren Bayerischen Wald noch freundlich, ansonsten überwiegend bewölkt, in Unterfranken Regen, 0 bis 9 Grad. Nachts von Westen her Regen, im Südosten und Osten kann es glatt werden, Tiefstwerte Plus vier bis Minus zwei Grad. Morgen außer in den Bergen überall trüb, 3 bis 8 Grad. Dienstag und Mittwoch windig und zeitweise Regen, vor allem in Nord- und Ostbayern, zwei bis 14 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.12.2020 16:00 Uhr