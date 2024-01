Biathletin Preuß wird Zweite im Sprint, Doll gewinnt bei den Männern

Oberhof: Beim Weltcup in Oberhof ist DSV-Läuferin Franziska Preuß beim Sprint über 7,5 Kilometer Zweite geworden. Der Sieg ging an die Französin Justine Braizaz-Bouchet, Rang drei an ihre Teamkollegin Sophie Chauveau. Bei den Männern hatte zuvor Benedikt Doll den 10 Kilometer Sprint der Männer gewonnen. Der 33-jährige Schwarzwälder feierte seinen zweiten Saisonerfolg und siegte knapp vor den Norwegern Sturla Holm Lägreid und Endre Strömsheim.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 16:00 Uhr