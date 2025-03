Biathletin Preuss verliert Gelbes Trikot

Zum Biathlon: Im Rennen um den Gesamtweltcup hat Franziska Preuss das Gelbe Trikot der Führenden abgeben müssen. Sie wurde im Verfolgungsrennen Fünfte und verlor damit den ersten Platz in der Gesamtwertung an die Französin Lou Jeanmonnot, die sich in Oslo den Sieg holte. Die Entscheidung über den Gesamtweltcup im Biathlon fällt morgen.

