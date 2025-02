Biathletin Preuss belegt zum WM-Abschluss Platz sieben

Zum Wintersport: Die deutschen Biathletinnen sind im letzten Frauen-Rennen der WM in Lenzerheide ohne Medaille geblieben. Im Massenstart kam Franziska Preuß als beste Deutsche auf Platz sieben. Den Sieg holte sich die Schwedin Elvira Öberg vor Oceane Michelon aus Frankreich und Maren Kirkeeide aus Norwegen. Auch bei den Männern haben Philipp Horn und Philipp Nawrath das Podest klar verpasst. Die ersten drei Plätze gingen an die Norweger Endre Strömsheim, Sturla Holm Lägreid und Johannes Thingnes Bö. Die deutschen Rennrodler feiern weitere Erfolge im Weltcup: Das Doppel Wendl/Arlt gewann das letzte Rennen in Peking und holte den Gesamtweltcup, ebenso wie Max Langenhan im Einzel.

