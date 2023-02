Biathletin Herrmann-Wick holt Gold beim Heim-WM

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Toten nach Erdbeben steigt auf mehr als 22.000

Ankara: Vier Tage nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Zahl der Toten laut den Behörden auf mehr als 22.000 gestiegen. Doch den Einsatzkräften im Katastrophengebiet gelingt es immer noch, Menschen zu retten. So konnten sie in der Stadt Iskenderun acht Menschen aus den Trümmern holen. Eine Familie und ihre Nachbarn überlebten in einem Hohlraum. Zuvor hatten Einsatzkräfte in anderen Ortschaften mindestens vier weitere Menschen aus eingestürzten Häusern gerettet. Die internationale Unterstützung kommt immer mehr in Schwung. Auch aus Deutschland starten wieder Bundeswehrmaschinen mit Hilfsgütern ins Katastrophengebiet in der Türkei. Aus Syrien wird gemeldet, dass 14 Lastwagen mit Zelten, Decken und Lebensmitteln die Grenze von der Türkei aus passiert haben. Allerdings handelt es sich um Material, das schon vor der Erdbebenkatastrophe für die Menschen dort gedacht war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2023 19:00 Uhr