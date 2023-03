Meldungsarchiv - 14.03.2023 20:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Oslo: Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick beendet an diesem Sonntag ihre sportliche Karriere. Die drei noch anstehenden Rennen beim Saisonfinale am Holmenkollen in Oslo werden ihre letzten sein, teilte sie soeben mit und erklärte wörtlich: "Nach 16 Jahren Skilanglauf und sieben Jahren Biathlon ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen."

