Biathletin Herrmann-Wick beendet Karriere

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht Schauer, teils mit Schnee vermischt, Tiefstwerte bis minus 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist bewölkt und vereinzelt Schauer, nach Osten anfangs noch verbreitet Regen bei starkem in Böen stürmischem Wind. In der Nacht einzelne Schauer, dabei Schnee bis ins Flachland möglich; mitunter Straßenglätte. Tiefstwerte plus 2 bis minus 2 Grad. Morgen weiter windig und unbeständig mit Wolken, Sonne, einzelnen Regen-, Graupel- und Schneeschauern. Von Donnerstag an trocken und zunehmend freundlich, am Freitag viel Sonne und wieder deutlich wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2023 17:00 Uhr