Biathletin Herrmann schafft ihren zweiten Saisonsieg

Zehntausende demonstrieren gegen Krieg in der Ukraine

München: In vielen deutschen Städten protestieren wieder Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. In München formten rund 2.000 Demonstrierende eine Menschenkette vom ukrainischen zum russischen Konsulat. Die größte Demonstration fand wohl in Hamburg statt. Dort zogen zahlreiche Menschen durch die Innenstadt, um ein Zeichen für Solidarität mit der Ukraine zu setzen. Die Polizei hatte mit rund 50.000 Teilnehmern gerechnet. Wieviele tatsächlich zur Demonstration in der Hansestadt kamen, ist noch nicht klar. In Aschaffenburg trafen sich mehr als 250 Menschen am Theaterplatz. In Würzburg ist für den Abend eine Solidaritätskundgebung geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 16:00 Uhr