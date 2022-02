Biathletin Denise Herrmann gewinnt Gold bei Olympischen Spielen

Russische Invasion in Ukraine würde laut Biden Aus für Nord Stream 2 bedeuten

Washington: Ein russischer Einmarsch in die Ukraine würde nach den Worten von US-Präsident Biden das Aus für "Nord Stream 2" bedeuten. In diesem Fall werde es die deutsch-russische Gaspipeline nicht länger geben, so Biden bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz im Weißen Haus. Man werde dem ein Ende setzen. Scholz erwähnte "Nord Stream 2" nicht namentlich. Der SPD-Politiker sagte aber, man werde bei den Sanktionen komplett einvernehmlich agieren. Diese seien intensiv vorbereitet worden. Scholz sieht im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine ernsthafte Gefährdung der Sicherheit in Europa. Russland hat nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten samt schwerem Gerät an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Westen befürchtet deshalb einen russischen Angriff auf das Nachbarland. Moskau weist die Vorwürfe zurück und gibt zugleich an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.02.2022 22:45 Uhr