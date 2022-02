Biathletin Denise Herrmann gewinnt Gold bei Olympischen Spielen

Nachrichtenarchiv - 07.02.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Bei den Olympsichen Winterspielen hat Biathletin Denise Herrmann dem deutschen Team die zweite Goldmedaille beschert. Die 33-Jährige aus Oberwiesenthal leistete sich im Einzelrennen über 15 Kilometer nur eine Strafminute und schaffte als erst zweite deutsche Wintersportlerin das olympische Double mit Medaillen in zwei verschiedenen Sportarten. 2014 in Sotschi hatte Herrmann Bronze mit der Langlauf-Staffel gewonnen. Gestern hatte Rennrodler Johannes Ludwig Gold geholt, Skispringerin Katharina Althaus gewann am Samstag Silber von der Normalschanze.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.02.2022 14:15 Uhr