Nachrichtenarchiv - 08.03.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zhangjiakou: Bei den Paralympics in Peking hat Biathletin Anja Wicker die Bronzemedaille gewonnen. Über 10 Kilometer in der sitzenden Klasse erkämpfte sich die Stuttgarterin trotz fünf Schießfehlern noch Platz drei. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Kendall Gretsch vor ihrer Landsfrau Oksana Masters.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.03.2022 05:00 Uhr