Biathlet Lesser läuft aufs Podest

AfD-Parteitag beginnt mit Reden von Meuthen und Chrupalla

Kalkar: Die AfD hat ihren Bundesparteitag mit Reden ihrer beiden Vorsitzenden Meuthen und Chrupalla begonnen. Die beiden Politiker sandten dabei unterschiedliche Botschaften an die Delegierten vor Ort. Chrupalla warf der Bundesregierung vor, in der Corona-Krise eine reine Konkurspolitik zu fahren und damit Existenzen zu vernichten. Auch das Wort "Notstandspolitik" fiel in seiner Rede. Die rund 600 Delegierten vor Ort rief er zum Zusammenhalt auf. Sie sollten sich nicht irre machen lassen von denjenigen, die sie Extremisten schimpfen und spalten wollten, so Chrupalla. Co-Parteichef Meuthen forderte die Mitglieder hingegen auf, sich klar von Krawallmachern und Provokateuren in den eigenen Reihen zu distanzieren. Er sehe in Deutschland keine Corona-Diktatur, so Meuthen. Wörtlich fügte er hinzu: "Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 14:00 Uhr