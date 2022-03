Biathlet Erik Lesser gewinnt Verfolgungsrennen bei Oslo

Das Wetter: Viel Sonne in den nächsten Tagen

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils klar, teils wolkig und ganz vereinzelt Schauer. Tiefstwerte in der Nacht plus 4 bis minus 2 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: In den kommenden Tagen verbreitet ungetrübter Sonnenschein. Mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte 10 bis 17, Tiefswerte in den Nächten 1 bis minus 4 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.03.2022 16:45 Uhr