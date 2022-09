BGH: Wohnungseigentümer müssen sich Versicherungs-Selbstbehalt teilen

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Wohnungseigentümer können verpflichtet sein, einen Schaden in einer Wohnanlage mitzubezahlen, auch wenn er eine einzelne, fremde Wohnung betrifft. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Eine höhere Selbstbeteiligung bedeute niedrigere Versicherungsbeiträge und davon profitierten alle. Also müssten auch alle gemeinsam die Kosten tragen. Gleiches gelte auch, wenn wegen häufiger Schäden der Selbstbehalt hoch angesetzt ist. Dann profitierten die Eigentümer, weil die Anlage überhaupt versichert sei. Im konkreten Fall ging es um eine Anlage in Köln mit vielen kleineren Wohnungen und einer großen Gewerbeeinheit. In den Wohnungen treten wegen mangelhafter Leitungen sehr oft Wasserschäden auf. Die Eigentümer der Gewerbeeinheit müssen wegen ihres hohen Flächenanteils besonders viel zahlen, obwohl sie nach eigenen Angaben noch nie einen Wasserschaden hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 11:00 Uhr