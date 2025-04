BGH wirft Münchner Attentäter nun zweifachen Mord vor

BGH erlässt neuen Haftbefehl gegen Attentäter von München: Anders als bisher ist nun auch von zweifachem Mord die Rede, und weiterhin von versuchtem Mord und Körperverletzung in 54 Fällen sowie schwerem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der 24jährige Afghane war im Februar mit seinem Auto in eine Verdi-Kundgebung gefahren. Mindestens 39 Menschen wurden verletzt, eine Frau und ihr zwei Jahre altes Kind tödlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2025 19:45 Uhr