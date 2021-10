BGH verpflichtet Eigentümer zur Sanierung von Schrott-Immobilien

Nachrichtenarchiv - 15.10.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Die Eigentümer eines heruntergekommenen Parkhauses in Augsburg müssen das Gebäude sanieren. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Das Urteil hat grundsätzliche Bedeutung. Auch bei verfallenden Immobilien entfällt die Pflicht der Eigentümer zur Sanierung nicht. Im konkreten Fall wollte ein Teil der Eigentümer das marode Gebäude wegen hoher Kosten eigentlich nicht mehr in Stand setzen. Doch das Urteil legt fest, dass das Gebäude nicht dem Verfall preisgegeben werden darf. Dabei kommt es nicht darauf an, wie baufällig die Immobilie schon ist und wie teuer die Sanierung kommt. Nur bei einer weitgehenden Zerstörung - etwa nach einem Brand oder einer Überflutung - entfällt die Pflicht der Eigentümer, das Gebäude in Stand zu halten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.10.2021 09:45 Uhr