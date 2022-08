BGH verkündet Entscheidung im Mordfall Lübcke

Bei Raketenangriff in der Zentralukraine sterben mehr als 20 Menschen

Kiew: Am Unabhängigkeitstag der Ukraine sind bei einem russischen Raketenangriff auf einen Personenzug zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Präsident Selenskyj sprach am späten Abend von mindestens 22 Toten. Der Zug war nahe dem Ort Tschaplyne im zentralukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk getroffen worden. Unter den Opfern sind demnach auch fünf Menschen, die in ihrem Wagen verbrannt sind. Außerdem sollen mehr als 20 Menschen verletzt worden seien. Beobachter hatten befürchtet, dass Russland seine Angriffe am ukrainischen Nationalfeiertag verschärft. //stop//Bundesaußenministerin Baerbock dämpfte unterdessen Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Die Grünen-Politikerin sagte am Abend im ZDF, Moskau sei nicht mal dazu bereit, über Fluchtkorridore zu verhandeln.

