BGH verhandelt weiter über Zigarettenautomaten in Supermärkten

Meldungsarchiv - 27.07.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Karlsruhe: Der Bundesgerichtshof verhandelt über Zigarettenautomaten in Supermärkten. Konkret geht es um die Frage, ob auch außen auf den Ausgabeautomaten an der Kasse so genannte Schockbilder angebracht sein müssen. Eine Nichtraucherinitiative hat gegen den Betreiber von zwei Supermärkten in München geklagt, bei denen das nicht der Fall ist. Der BGH hatte das Verfahren zwischendurch ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof mehrere Fragen gestellt. Nachdem dieser geantwortet hat, wird die Verhandlung in Karlsruhe nun fortgesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.07.2023 09:45 Uhr