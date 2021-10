BGH verhandelt Musterklage zu Zinsnachzahlungen für Prämiensparer

Akademie gibt Nobelpreisträger für Chemie bekannt

Stockholm: Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften verkündet am Mittag den Nobelpreisträger in Chemie. Im vergangenen Jahr waren die in Berlin arbeitende Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer A. Doudna in dieser Kategorie ausgezeichnet worden - für ihre Arbeit an einer Genschere, mit der das Erbgut gezielt verändert werden kann. Es war das erste Mal, dass sich zwei Frauen einen naturwissenschaftlichen Nobelpreis teilten. In den Kategorien Medizin und Physik stehen die diesjährigen Gewinner schon fest. Unter ihnen ist auch ein Deutscher: Der Hamburger Meteorologe Klaus Hasselmann wurde gestern für seinen Beitrag zur Klimaforschung im Fach Physik geehrt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2021 07:00 Uhr