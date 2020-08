BGH verbietet Apothekenautomaten

Nachrichtenarchiv - 11.08.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Die niederländische Versandapotheke DocMorris darf ihre Arzneimittel nicht über sogenannte Apothekenautomaten verkaufen. Das sei nicht mit einem zulässigen Versandhandel vergleichbar und gefährde die Arzneimittelsicherheit für den Verbraucher, entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. DocMorris hatte in einem Dorf im Neckar-Odenwald Kreis einen Apothekenautomaten aufgestellt. Dieser gab sowohl rezeptpflichtige als auch nicht rezeptpflichtige Arzneimittel an die Kunden ab, ohne dass diese zuvor bestellt wurden. Dagegen hatten zwei Apotheker aus der Region geklagt sowie eine Versandapotheke aus Köln und die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 11.08.2020 18:00 Uhr