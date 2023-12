BGH prüft Zulässigkeit von Aufzug am Jugendstilhaus

Karlsruhe: Der Bundesgerichtshof verhandelt ab heute über barrierefreie Zugänge zu Wohnhäusern mit mehreren Eigentümern. In einem Fall geht es um einen Aufzug, der außen an einem Jugendstilhaus in München angebracht werden soll. Eine Eigentümergemeinschaft hat den Außenaufzug abgelehnt, aber das Münchner Landgericht gab den nicht körperlich behinderten Bewohnern im dritten und vierten Stock recht, die ihn auf eigene Kosten einbauen wollen. Hintergrund ist eine Reform des Wohnungs-Eigentums-Rechts aus dem Jahr 2020 zur Barrierefreiheit. Der Streit geht jetzt in die nächste Instanz. Wann die Entscheidung in Karlsruhe fällt, ist unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2023 11:15 Uhr