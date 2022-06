BGH prüft kostenfreien Reiserücktritt bei Corona-Ausbruch

Polizei in Texas findet 46 Leichen in Kühltransporter

San Antonio: Im US-Bundesstaat Texas ist ein Kühltransporter für mindestens 46 Menschen zur Todesfalle geworden. Die Feuerwehr barg ihre Leichen aus dem Lastwagen, der am Straßenrand im Großraum der Stadt San Antonio abgestellt war. 16 Menschen konnten gerettet werden, unter ihnen vier Kinder. Sie wurden mit Verdacht auf Hitzschlag in Krankenhäuser gebracht. Im Lastwagen fehlte es an Wasser, außerdem funktionierte das Kühlsystem nicht. Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Inwieweit sie verantwortlich sind, ist noch unklar. Laut Polizei handelt es sich bei den Opfern wahrscheinlich um Migranten, die in die USA geschmuggelt werden sollten. Von Mexiko aus werden immer wieder Flüchtlinge in Lastwagen in die USA geschleust.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2022 09:00 Uhr