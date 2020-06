BGH legt Streit um verdeckte Zigaretten-Schockbilder dem EuGH vor

Nachrichtenarchiv - 25.06.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Der Bundesgerichtshof hat die Frage über die Platzierung von Zigaretten in Supermärkten an den Europäischen Gerichtshof weitergereicht. Verbraucherschützer hatten geklagt, weil die Schockbilder in den Supermarkt-Automaten verdeckt sind. Die Frage ist, wann diese Bilder zu sehen sein müssen. Reicht es, wenn der Kunde die Fotos sieht, wenn er die Packung bezahlt, oder muss ein Schockbild schon am Automaten zu sehen sein? An den Auswahltasten sind in der Regel Abbildungen zu sehen, die der Markenaufmachung entsprechen. Vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht war die Initiative Pro Rauchfrei mit ihrer Klage gegen zwei Münchner Edeka-Märkte unterlegen. Das OLG München sah keinen Verstoß gegen das Verdeckungsverbot der Warnhinweise, weil die gesamten Verpackungen verdeckt würden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2020 10:15 Uhr