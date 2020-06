BGH hebt Urteil gegen zwei Raser teilweise auf

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen zwei Autoraser teilweise aufgehoben. Das Berliner Landgericht muss den Fall des jüngeren Angeklagten damit zum dritten Mal verhandeln. Gegen den Hauptangeklagten ist das Urteil rechtskräftig. Die beiden Männer waren wegen Mordes verurteilt worden. Ein erstes Urteil hatte der BGH vor zwei Jahren wegen Rechtsfehlern aufgehoben, der Prozess wurde daraufhin am Berliner Landgericht neu aufgerollt - das Urteil fiel gleich aus. Der Bundesgerichtshof musste vor allem klären, ob die Tatmerkmale von Mord erfüllt sind. Die beiden Männer waren Anfang 2016 nachts mit 170 Kilometern pro Stunde über den Ku'damm in Berlin gerast. Sie überfuhren an einer Kreuzung eine rote Ampel und rammten das Auto eines Unbeteiligten. Der 69 Jahre alte Fahrer starb.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 10:15 Uhr