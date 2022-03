BGH erlaubt Verwendung von sogenannten EncroChat-Daten

Weltweite Klimaproteste haben begonnen

Hannover: Die evangelische Kirche will sich heute mit Andachten, Demonstrationen und Gebeten am globalen Klima-Aktionstag beteiligen. Die Bewegung "Fridays for Future" hatte dazu aufgerufen. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Kurschus, sagte, es sei höchste Zeit, dass sich etwas ändert. Die Bibel fordere die Menschen dazu auf, die Zerstörung des Planeten aufzuhalten. Der Rat der EKD, der heute in Hannover tagt, will am Mittag seine Sitzung mit einem Klimagebet unterbrechen, wenn bundesweit viele Klima-Demonstrationen beginnen. Die bundesweit größte Kundgebung findet in Köln statt: 10.000 Teilnehmer werden dort erwartet. In Australien haben sich bereits hunderte Schüler am globalen Aktionstag beteiligt und vor dem Regierungssitz in Sydney für mehr Klimaschutz demonstriert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 10:00 Uhr