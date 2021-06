BGH entscheidet über Nachbarschaftsstreit wegen Kiefernnadeln

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Der Bundesgerichtshof hat im Nachbarschaftsstreit über eine Schwarzkiefer ein Urteil gefällt. Demnach darf ein Nachbar Äste eines Baumes abschneiden, die in seinen Garten hineinragen. Das gilt auch dann, wenn der Baum dadurch absterben könnte. Die Richter bestätigten damit das Recht zur Selbsthilfe in einem solchen Fall. Der BGH betonte aber, dass es durch naturschutzrechtliche Regelungen eingeschränkt sein könne, etwa durch Baumschutzsatzungen. Im vorliegenden Fall ging es um eine vier Jahrzehnte alte Schwarzkiefer in Berlin. Der Nachbar fühlte sich von den auf sein Grundstück fallenden Nadeln und Zapfen gestört und schnitt die Äste auf seiner Grundstücksseite ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 12:00 Uhr