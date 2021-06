BGH entscheidet im Nachbarschaftsstreit wegen Kiefernnadeln

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Am Vormittag befasst sich der Bundesgerichtshof mit einem Nachbarschaftsstreit um eine Schwarzkiefer. Die vom Nachbarbaum auf sein Grundstück fallenden Nadeln und Zapfen störten einen Mann so sehr, dass er herüberragende Äste abschnitt. Die Baumbesitzer verklagten ihn daraufhin erfolgreich vor Gerichten in Berlin: In mehr als fünf Metern Höhe sollte der Mann keine Äste ehr abschneiden dürfen, um die Standfestigkeit des Baumes nicht zu gefährden - und weil herabfallende Nadeln als Grund nicht ausreichten. Diese Rechtsprechung ist laut BGH aber überholt, weil Nadeln eine relevante Beeinträchtigung sein können. Jetzt steht die Frage im Raum, ob das Selbsthilferecht des Nachbarn auch gilt, wenn der Baum wegen des Abschneidens der Äste seine Standfestigkeit verlieren könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 09:00 Uhr