BGH bestätigt Urteil gegen NSU-Terroristin Zschäpe

Nachrichtenarchiv - 19.08.2021 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, muss lebenslang in Haft bleiben. Das hat der Bundesgerichtshof am Vormittag entschieden und die Revision gegen ihre Verurteilung als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest, so dass eine Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Der rechtsextremistische "Nationalsozialistische Untergrund" hatte zwischen 2000 und 2007 neun Männer türkischer und griechischer Herkunft sowie eine Polizistin ermordet. Der BGH bestätigte zudem die Verurteilung von zwei Mitangeklagten zu mehrjährigen Freiheitsstrafen wegen Beihilfe zu den Morden beziehungsweise Unterstützung des rechtsextremistischen NSU.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 19:30 Uhr