BGH befasst sich mit Negativzinsen auf Geldeinlagen

Karlsruhe: Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe berät seit dem Vormittag über eine wichtige Verbraucherfrage: Waren die Negativ-Zinsen für Spareinlagen vor einigen Jahren rechtens? Die Verbraucherzentralen sagen "Nein" und haben gegen diese Praxis geklagt. Nach Ansicht der Verbraucherschützer werden die Bankkunden durch die Negativzinsen unangemessen benachteiligt. Die meisten Oberlandesgerichte gaben den Banken Recht. Beim Bundesgerichtshof sind nun mehrere Fälle gelandet, über die verhandelt wird. Am Ende wird der BGH in seinem Urteil höchstrichterlich entscheiden, ob Banken und Sparkassen grundsätzlich berechtigt sind, von ihren Kunden Negativzinsen zu verlangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2025 11:00 Uhr