BGH befasst sich mit den Urteilen zum Mord an Walter Lübcke

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später in den Alpen Gewitter

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Später in den Alpen örtlich Gewitter. 25 bis 29 Grad. In der Nacht mitunter gewittrige Schauer. Tiefstwerte um 15 Grad. Die Aussichten: Morgen wechselhaft mit Regen und Gewittern. Am Samstag Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer. Am Sonntag durchwegs freundlich. Höchstwerte zwischen 21 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2022 11:00 Uhr