Beyoncé gewinnt Grammy für bestes Album des Jahres

Los Angeles: Die Sängerin Beyoncé hat für ihr Album "Cowboy Carter" den Grammy für das beste "Album des Jahres" gewonnen. Es wurde zugleich bestes Country-Album. Der Preis für den besten Song ging an Kendrick Lamar für "Not Like Us". Die Popsängerin Chapell Roan wurde als beste neue Künstlerin ausgezeichnet. Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer erhielt für den zweiten Teil des Kinofilms "Dune" einen Grammy für die beste Musik in visuellen Medien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 08:00 Uhr