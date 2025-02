Beyoncé gewinnt erstmals Grammy für Album des Jahres

Los Angeles: Bei der diesjährigen Verleihung der Grammy Awards hat Beyoncé zum ersten Mal den Preis für das beste Album des Jahres gewonnen. Die 43-Jährige wurde vor wenigen Minuten für "Cowboy Carter" ausgezeichnet, und hatte dafür zuvor schon den Preis als bestes Country-Album des Jahres gewonnen. Sie ist die erste Schwarze, die in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde, und sagte, manchmal sei das Genre nur ein Codeword, um Künstler in die Schranken zu weisen. Weitere Grammys gingen unter anderem an den Rapper Kandrick Lamar für "Not Like US", der sowohl als "Song des Jahres" als auch als "Aufnahme des Jahres" prämiert wurde. Auch der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer bekam einen Preis für die Filmmusik für den zweiten Teil von Dune. Die Gala hatte mit einem Gedenken an die Opfer der Waldbrände und einem Spendenaufruf begonnen.

