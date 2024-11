Beyoncé führt Grammy-Nominierungen an

New York: Popsängerin Beyoncé geht mit den meisten Nominierungen in das Rennen um die Grammys im kommenden Jahr. Die Musikerin wurde für ihr Album "Cowboy Carter" in elf Kategorien von der Recording Academy für den wichtigsten US-Musikpreis nominiert. Sie wird in den Top-Kategorien unter anderem gegen Popstar Taylor Swift antreten, die sechs Mal dominiert ist. Die Grammy Awards werden am 2. Februar in Los Angeles vergeben.

