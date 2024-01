Bewohner von Grindavik in Island müssen Ortschaft erneut verlassen

Reykjavik: In Island muss die Ortschaft Grindavík erneut geräumt werden. Die zuständigen Behörden ordneten an, dass alle 4000 Einwohner den Ort bis Montagabend verlassen müssen. Wie es heißt, wird der Ort nach dem Erdbeben im November weiterhin als gefährlich eingestuft, zudem bestehe eine erhöhte Eruptionsgefahr. Auf der erdbeben-gefährdeten Reykjanes-Halbinsel war es nördlich von Grindavík wenige Tage vor Weihnachten zu einem Vulkanausbruch gekommen. Die Eruption hatte sich durch eine wochenlange Erdbebenserie angekündigt. Das Beben verursachte große Schäden in dem Ort, unter anderem tiefe Risse in den Straßen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 21:00 Uhr