Bewohner des Alten Rathauses in Sauerlach tot geborgen

Das Wetter in Bayern: mehr Wolken als Sonne bei -3 bis +1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, vereinzelt schaut die Sonne durch. Von Norden her kann es schneien. Höchstwerte minus 3 bis plus 1 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt, örtlich fällt Schnee bei Tiefstwerten um minus 5 Grad. Das Wochenende beginnt trocken, Sonne gibt's aber nur am westlichen Alpenrand. Am Sonntag von Westen her neue Schneefälle. Höchstwerte minus 7 bis plus 1 Grad. Am Montag bewölkt, etwas Schnee bei 0 bis 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 12:00 Uhr