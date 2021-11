Bewerbungsfrist für CDU-Vorsitz ist zu Ende

Protestanten erinnern an Opfer der Corona-Epedemie

München: Zum heutigen Buß- und Bettag haben evangelische Christen überall in Deutschland an die Sorgen und Entbehrungen in der fast zwei Jahre andauernden Corona-Pandemie erinnert. Angesichts der wachsenden Zahl an Neuinfektionen sprach der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm von einer ansteigenden seelischen Inzidenz. Viele Menschen wollten nicht noch einmal einen Herbst erleben, der nach einer sommerlichen Hoffnungszeit zur großen Enttäuschung wird, erklärte der Landesbischof in seiner Predigt in München. Der überwiegend von Protestanten begangene Buß- und Bettag gilt als Tag der Umkehr und Neuorientierung. 1995 wurde er als gesetzlicher Feiertag zur Finanzierung der Pflegeversicherung in allen Bundesländern außer in Sachsen abgeschafft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2021 18:00 Uhr