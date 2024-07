Bewaffneter erschießt fünf Menschen in Altenheim in Kroatien

Zagreb: In Kroatien hat ein bewaffneter Mann ein Altenheim in der Kleinstadt Daruvar überfallen. Medien berichten, der Angreifer habe in der Einrichtung 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Zagreb angefangen zu schießen. Fünf Menschen seien getötet und mehrere verletzt worden. Den Berichten nach konnte die Polizei den Mann in einem nahegelegenen Café stellen und festnehmen. Zum Motiv des Täters ist noch nichts bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 14:00 Uhr