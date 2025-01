Bewaffneter Angreifer tötet in Montenegro mehrere Menschen

Podgorica: Bei einem Amoklauf in Montenegro hat ein bewaffneter Angreifer mehrere Menschen getötet. In einem Pressebericht ist von sechs Toten die Rede, unter ihnen zwei Kinder. Nach der Tat in der Stadt Cetinje im Süden des Balkanstaats ist der Angreifer demnach geflohen. Der Mann ist der Polizei namentlich bekannt. Sie geht von einem Einzeltäter aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 21:00 Uhr