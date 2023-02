Bewaffnete überfallen Pizzalieferdienst in Regensburg

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Schnee- und Graupelschauer bei 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit einzelnen Regen-, Graupel- oder Schneeschauern, an den Alpen bis Mittag häufig Schnee. Recht windig. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht einzelne, an den Alpen häufigere Schneeschauer. Tiefstwerte um minus 3 Grad. Die Aussichten: Morgen bewölkt mit freundlichen Abschnitten und einzelnen Schneeschauern. Am Montag wechselhaft. Am Dienstag überwiegend sonnig. Tiefstwerte bis minus 8, Höchstwerte bis plus 7 Grad.

