Bewaffnete Räuber überfallen Juwelier in Fürth

Fürth: In Mittelfranken sucht die Polizei zwei bewaffnete Räuber. Sie haben am frühen Abend in Fürth einen Juwelier überfallen. Die Männer bedrohten mit Schusswaffen eine Mitarbeiterin. Sie zerstörten Vitrinen und steckten Schmuck ein. Die Täter flüchteten auf einem E-Scooter und danach zu Fuß durch den Stadtpark in Richtung Pappelsteig. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 03:00 Uhr