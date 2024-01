Bewaffnete in Ecuador stürmen TV-Studio

Quito: In Ecuador haben Bewaffnete während einer Live-Sendung einen staatlichen Fernsehsender gestürmt. Mehrere Journalisten und Mitarbeiter wurden von einer Gruppe Unbekannter als Geiseln genommen. Spezialeinheiten haben die Angreifer schließlich überwältigt. Präsident Noboa wies die Streitkräfte an, in den Kampf gegen kriminelle Banden einzugreifen und verhängte den Ausnahmezustand. Hintergrund ist die eskalierende Gewalt rivalisierender Banden, die bis in die Gefängnisse reicht. Erst vor Kurzem soll einem berüchtigten Drogenboss der Ausbruch gelungen sein.

