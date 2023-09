Bewaffnete besetzen Kloster im Kosovo

Pristina: Im Kosovo ist die Lage nach der Besetzung eines Klosters durch Bewaffnete unklar. Eine Zeitung meldet, kosovarischen Spezialeinheiten sei es gelungen, die Kontrolle über das Kloster wiederzuerlangen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber nicht. Regierungsangaben zufolge waren in der vergangenen Nacht mindestens 30 bewaffnete Männer von Serbien aus in den Norden des Kosovo eingedrungen und griffen mehrere Polizisten an. Bei dem Schusswechsel seien mehrere Menschen getötet worden. Danach hätten sich die Angreifer in einem Kloster verschanzt. Ministerpräsident Kurti sprach von einer Terrorattacke durch Kriminelle, die von Serbien gefördert würden. Die serbisch-orthodoxe Kirche verurteilte die Besetzung des Klosters: Offene Gewalt auf kirchlichem Boden sei nicht hinnehmbar, heißt es in einer Erklärung der örtlichen Diözese, die sowohl das Kosovo als auch Teile Serbiens umfasst.

