Bewaffnete Angreifer töten mehr als 50 Menschen in Nigeria

Abuja: In Nigeria haben bewaffnete Angreifer mindestens 56 Menschen getötet. Laut den Behörden des Bundesstaates Plateau könnte die Opferzahl weiter steigen, da ein nach den Angriffen eingeleiteter Such- und Rettungseinsatz noch andauert. Die Angriffe hatten sich den Angaben zufolge bereits in der Nacht zum Freitag ereignet. Gouverneur Alia machte "mutmaßliche Viehhirten" für die Gewalt verantwortlich. Im Zentrum Nigerias kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Hirten und Bauern. Anfang April waren bei zwei Angriffen im Nachbarstaat Plateau mehr als 100 Menschen getötet worden. In der Region an der Grenze zwischen dem mehrheitlich muslimischen Norden und dem mehrheitlich christlichen Süden Nigerias schwelt seit Jahrzehnten ein Konflikt um Land und Ressourcen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2025 04:00 Uhr