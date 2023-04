Meldungsarchiv - 24.04.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Landsberg am Lech: Im Prozess um das Baustellenunglück in Denklingen hat das Amtsgericht Landsberg die beiden Geschäftsführer eines Baubetriebs zu Bewährungsstrafen verurteilt. Der Seniorchef erhielt acht Monate, sein Sohn 14 Monate. Sie wurden wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Im Oktober 2020 war auf der Baustelle in Denklingen eine Betondecke eingestürzt. Vier Mitarbeiter kamen ums Leben.

