Bewährungsstrafen nach Gruppenvergewaltigung in Augsburg

RKI sieht weiter hohen Corona-Infektionsdruck

Berlin: Das Robert Koch-Institut sieht wegen Corona weiterhin einen hohen Infektionsdruck in der Bevölkerung. Wie es in einem Bericht des RKI heißt, wurden in der vergangenen Woche mehr als 750.000 Fälle gemeldet. Damit sei die Sieben-Tage-Inzidenz um knapp ein Viertel gesunken. Das Institut weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass in den mehr als 200 Laboren in Deutschland immer weniger PCR-Tests durchgeführt werden, auf denen die offiziellen Statistiken beruhen. Nach den Amtsärzten hatte auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Einschätzung geäußert, dass man derzeit von etwa doppelt so vielen Corona-Fällen ausgehen müsse, wie gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2022 22:00 Uhr